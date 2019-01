I legislatori non hanno idea di come regolare i delivery robot di Amazon

Come spesso succede, i legislatori non riescono a stare dietro al progresso dei grandi innovatori. Così succede che, mentre Amazon vuole riempire le strade con i suoi robot fattorini e consegnare così la sua merce nelle grosse città, i regolatori non abbiano la minima idea di come normare il fenomeno.

I membri del Congresso USA, a Washington, in questo momento si stanno interrogando sulle policy necessarie per consentire il transito dei robot senza creare disagi o incidenti. "Come lo definireste voi?", si chiede la democratica Shelley Kloba. "È un veicolo a motore? Un pedone? Non abbiamo, al momento, regole in grado di inquadrare un comportamento così (come quello dei robot ndr)".

La dichiarazione arriva subito dopo l'inaugurazione dei robot per le consegne durante una dimostrazione tenuta proprio davanti al Campidoglio.

Al momento i politici americani stanno cercando di capire se imporre o meno ai robot di transitare solo nei marciapiedi, o forse nelle piste ciclabili. E poi c'è il problema delle dimensioni? Quanto devono essere grandi i robot? Ci deve essere un'altezza massima? E se sì come si determina? Che casino.

Servirà comunque mettere degli umani che monitorino il traffico dei robot fattorini, e anche qua non si capisce bene a chi dare l'incarico, come definire il compito, e come poter risolvere eventuali problemi una volta che i postini automi saranno immessi nelle città.

Poi c'è già chi, come gli amministratori di San Francisco, hanno già valutato l'idea di bandire i robot e risolvere alla radice il problema.