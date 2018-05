I livelli di anidride carbonica nell'aria hanno raggiunto un nuovo record ad aprile

Con l'aumento vertiginoso delle temperature, sta aumentando anche il livello di anidride carbonica presente nell'atmosfera terrestre. Secondo i dati diffusi dall'Mauna Loa Observatory delle Hawaii, la concentrazione dei livelli di biossido di carbonio ha raggiunto il massimo storico ad aprile, con una concentrazione media mensile di 410,31 ppm.

L'Osservatorio rappresenta una delle fonti più affidabili ed autorevoli, ed a conferma di ciò c'è il fatto che è stato utilizzato dall'Istituto di Oceanografia di Scripps dal 1956 per raccogliere continuamente dati sull'atmosfera. Dal 1974, i dati sono stati utilizzati anche dalla National Oceanic and Atmospheric Administration.

I dati raccolti dal 1960 ad oggi, come vi mostriamo nel grafico presente in calce, mostrano un fortissimo aumento dei livelli di anidride carbonica, che sono passati dalle 320 parti per milione del '60 alle oltre 400 ppm di Aprile scorso.

L'Istituto di Oceanografia di Scripps, in uno studio pubblicato dopo l'annuncio di questi risultati ha rivelato che, mentre i livelli di biossido di carbonio sono sempre stati instabili, non sono mai stati superiori alle 300 parti per milione dalla Rivoluzione Industriale.

Una situazione tragica, che necessita di un intervento tempestivo e deciso dell'uomo, in quanto il nostro pianeta potrebbe essere vicino ad un punto di non ritorno, ecco perchè bisogna intervenire subito per evitare che la situazione precipiti.