I livelli di anidride carbonica sono i più alti degli ultimi 3 milioni di anni

Nonostante il numero crescente di normative e linee guida relative alla combustione di combustibili fossili, a cui si aggiungono i numerosi prodotti ad emissioni zero, la concentrazione di anidride carbonica nell’aria continua a salire ad un ritmo allarmante.

Un nuovo rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite ha rivelato che i livelli di CO2 dello scorso anno erano i più alti degli ultimi tre milioni di anni.

Nella fattispecie, i livelli globali di CO2 hanno raggiunto quota 403 parti per milione nel 2016, ma la parte più interessante è rappresentata dal fatto che la colpa non è interamente degli esseri umani, poiché una serie di fattori incontrollabili hanno aggravati il problema.

In particolare, “a strong El Niño event” ha causato questo aumento dei già elevati livelli, provocando agli scienziati non pochi grattacapi, dal momento che secondo gli stessi le future generazioni saranno destinate ad ereditare questo problema nel caso in cui gli attuali potenti della Terra non decidano di varare normative rapide per tagliare i livelli di CO2 ed altri gas ad effetto serra.

Allo stato attuale, il livello di CO2 nell’atmosfera è in aumento ad un ritmo 100 volte più veloce rispetto all’ultima era glaciale.