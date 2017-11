I messaggi cancellati da Whatsapp? Possono essere letti lo stesso!

Whatsapp ha introdotto da qualche settimana la possibilità di cancellare i messaggi inviati per un lasso di tempo massimo di sette minuti dall’invio. In questo modo è possibile cancellare il contenuto delle chat anche per i destinatari.

Un nuovo rapporto emerso in rete però sostiene che la feature può essere aggirata.

Il blog spagnolo Android Jefe ha scoperto che i messaggi inviati vengono comunque inseriti nel registro delle notifiche del dispositivo. Il destinatario può accedere facilmente ai messaggi eliminati e leggerli. “Quello che abbiamo scoperto è che i messaggi vengono memorizzati nel registro delle notifiche del sistema Android. Quindi si tratta solo di entrare in questo registro per visualizzare i messaggi che l’altra persona ha eliminato” si legge nel rapporto.

Il tutto è possibile attraverso un’applicazione di terze parti battezzata Notification History, che è normalmente presente sul Play Store.

Una volta scaricata l’applicazione, gli utenti non dovranno fare altro che cercare il messaggio nel registro delle notifiche, e per coloro che utilizzano launcher di terze parti come Nova Launcher il tutto sarebbe ancora più semplice. In questo caso il registro delle notifiche può essere letto anche senza alcuna app aggiuntiva: basta accedere al menù widget, quindi spostarsi in attività, selezionare impostazioni e effettuare un tap su “registro delle notifiche”.

Anche la versione stock di Android sarebbe in grado di fare ciò attraverso i widget.