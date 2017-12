I Mondiali di Calcio di Russia 2018 corrono verso Mediaset, Rai spiazzata

Mondiali di Calcio di Russia 2018 , che si terranno la prossima estate, non vedranno la partecipazione della nostra nazionale, a seguito della mancata qualificazione dopo i due risultati sfavorevoli ottenuti ai playoff contro la Svezia. Una novità assoluta, visto che non accadeva da più di cinquant'anni, ma potrebbe non essere l'unica.

Perchè, a giudicare da quanto pubblicato da alcuni siti informati sulla questione, la competizione calcistica potrebbe non approdare su Rai Sport, ma su Mediaset.

A riportare l'indiscrezione PrimaOnline, secondo cui il gruppo il gruppo della famiglia Berlusconi avrebbe presentato alla Fifa un accordo economico migliore per rilevare i diritti televisivi della principale competizione per nazionali a livello mondiale. Si parla di circa 20 milioni di Euro in più rispetto a quanto preventivato inizialmente.

Da parte della società di Viale Mazzini, invece, avrebbero fatto sapere di essere disponibili ad effettuare un ultimo rilancio, l'ultimo, dopo di che abbandoneranno le trattative.

I giornalisti di Rai Sport sarebbero sul piede di guerra, ed avrebbero manifestato le loro intenzioni di scioperare il 23 o 30 Dicembre.

“La perdita del Mondiale, da sempre associato al servizio pubblico, sarebbe una perdita di immagine per la Rai” avrebbe commentato uno dei giornalisti RAI, il quale ha anche espresso preoccupazioni anche per i diritti tv della Formula 1.

Almeno al momento però non è noto quando saranno disponibili altre informazioni sulla questione.