I nuovi Apple Watch Series 4 si riavviano di continuo a causa di un bug con l'ora legale

Bug inaspettato per i nuovi Apple Watch Series 4 che come lamentato da molti utenti si riavvierebbe di continuo a causa di un problema riscontrato con il quadrante Infograph.

Le prime segnalazioni sono arrivate dall'Australia, dove alcuni possessori del nuovo orologio della compagnia di Cupertino non riuscirebbero ad utilizzarlo. A quanto pare il tutto sarebbe collegato al cambio dell'ora legale, e che ha reso inutilizzabile l'Apple Watch provocando riavvii infiniti e continui.

Il bug sembra derivare dalla nuova complicazione delle attività presente sul quadrante modulare Infograph introdotto con il nuovo orologio e che consente di inserire fino ad otto elementi in contemporanea. Evidentemente la complicazione non sarebbe in grado di tracciare un grafico temporale del giorno corrente, dal momento che manca un'ora. Ciò causa il crash e quindi il riavvio continuo del dispositivo.

Alcune persone sono riuscite a risolvere il problema rimuovendo il quadrante tramite l'applicazione Watch presente su iPhone, altrimenti l'orologio non può essere usato.

Apple almeno al momento non ha diffuso alcun tipo di comunicato sulla questione, ma con il cambio dell'ora ormai imminente la situazione potrebbe rientrare. Resta da capire se anche la variante internazionale (e quindi italiana) dell'orologio sia a rischio o meno.

Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni a riguardo.