I nuovi dazi di Trump contro la Cina risparmieranno alcuni prodotti Apple

"I prezzi dei prodotti Apple potrebbero salire se l'azienda non torna a produrre in America", aveva detto Donald Trump non più una settimana fa. Eppure le nuove tariffe sui bene assemblati e importati dalla Cina sono arrivate, ma molti dei prodotti dell'azienda di Cupertino sono stati graziati.

Condizionatori, mobili, lampadari, parti meccaniche dei motori. Tutti beni che vedranno i propri prezzi salire nei prossimi giorni, come diretta conseguenza delle nuove tariffe che l'amministrazione Trump ha imposto su una serie di prodotti made in China.

Apple aveva reso estremamente chiaro che i nuovi dazi avrebbero potuto incidere sui prezzi dei suoi device, rendendo il prezzo di listino dei suoi smartphone e laptop ancora più caro. Ma gli appassionati americani della mela morsicata possono, almeno in parte, tirare un sospiro di sollievo: nella lista delle categorie di prodotti su cui cadranno inflessibili i nuovi dazi non ci sono molti dei device di Apple.

La categoria di prodotti in cui rientrano i dispositivi della linea Apple Watch e AirPod è, infatti, assente. Salvi anche gli altri smartwatch e i fitness tracker. Assente pure la categoria in cui rientrano alcuni prodotti wireless come l'HomePod e le cuffie Beats.

Altri prodotti invece saranno colpiti: è questo il caso del Mac mini o degli adattatori. Anche l'aumento dei prezzi della componentistica interna inciderà negativamente sui prodotturi hi-tech americani.

I nuovi dazi aggrediranno un giro di importazioni da 200 miliardi di dollari, la misura è stata particolarmente criticata. In particolare la maggior parte delle aziende colpite sottolinea l'inadeguatezza dell'industria americana per iniziare a tornare a produrre in America come auspicato dalla politica americana. Per molti si assisterà semplicemente ad un aumento dei prezzi che colpirà i consumatori americani, e solo in misura minore le aziende ree di aver spostato la produzione all'estero o la Cina.