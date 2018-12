I nuovi iPhone 2019 in arrivo con il nuovo riconoscimento facciale di Sony?

Possibili novità in arrivo per i nuovi iPhone che Apple dovrebbe lanciare nel corso del 2019. Secondo quanto riferito da alcuni siti, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di passare ad un nuovo sistema di riconoscimento facciale, sviluppato da Sony e basato su alcune fotocamere frontali con sensori 3D.

La scelta sarebbe da imputare al fatto che la tecnologia sarebbe più economica e facile da produrre rispetto a quella classica impiegata in passato dalla Mela morsicata.

Sony inoltre già da tempo è uno dei partner produttivi di Apple, con cui collabora ed a cui fornisce le lenti per le fotocamere. Anche Huawei e Samsung starebbero pensando di utilizzare le telecamere 3D di Sony per i top di gamma 2019, e proprio per questo motivo la società giapponese avrebbe deciso di aumentare la produzione dei sensori per fare fronte alla domanda.

Satoshi Yoshihara, a capo della divisione sensori di Sony, ha affermato che la produzione in serie dei chip fotografici inizierà nell'estate del 2019, a giudicare dal rapporto pubblicato oggi da Bloomberg. La società avrebbe anche iniziato a distribuire un toolkit agli sviluppatori di terze parti per consentire loro di creare app in grado di sfruttare il sistema.

Chiaramente almeno al momento siamo nel campo delle indiscrezioni e non è dato sapere se corrispondano o meno alla realtà.