I nuovi iPhone da 6,1 pollici si mostrano nelle colorazioni blu e rossa

Ad una settimana esatta dal keynote "Garther Round" del 12 Settembre, la gamma di iPhone da 6,1 pollici si mostra nuovamente in una fotografia trapelata sul web.

Nelle fotografie che trovate in calce, pubblicata dal sempre puntuale ed affidabile Slashleaks, l'attenzione è rivolta alla scocca posteriore del dispositivo e ci mostrano le colorazioni che Apple dovrebbe lanciare sul mercato: rosso, bianco e blu.

Manca all'appello il classico nero/grigio di Apple, ma non sappiamo se si tratti di una mancanza del fotografo o meno. Ciò che salta immediatamente all'occhio però è la finitura lucida e le linee rotonde dei dispositivi.

E' stata eliminata la banda per l'antenna, segno che evidentemente la scocca posteriore sarà rivestita in vetro come iPhone X, anche se in una delle tre fotografie il dispositivo appare più simile ad iPhone 8. Negli scorsi giorni però sono emersi vari rumor secondo cui la lineup di iPhone che Tim Cook e soci andranno a presentare la prossima settimana riprenderà lo stesso design del top di gamma dello scorso anno, notch compreso.

Confermata anche la presenza della singola lente posteriore, con il flash spostato sotto l'obiettivo. A giudicare dalla fotografia, Apple dovrebbe mantenere l'ingresso Lightning per la ricarica.

L'iPhone mostrato nell'immagine dovrebbe essere quello da 6,1 pollici, ma l'intera linea con ogni probabilità sarà composta da tre diversi dispositivi.