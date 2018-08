I nuovi iPhone dovrebbero essere più veloci del 20-30 percento rispetto ai predecessori

A qualche ora di distanza dalla pubblicazione del lungo report di Bloomberg sui prodotti che andrà a presentare Apple nel corso del keynote autunnale, emergono nuove informazioni sulla gamma di iPhone.

Il tutto ad opera di Macworld, che ci fornisce uno sguardo molto interessante a quali saranno i miglioramenti che Apple introdurrà negli iPhone a livello hardware. Tali analisi, ed è doveroso precisarlo, si basano sui rumor secondo cui TSMC utilizzerà il processo produttivo a 7 nanometri per il chip A12 che sarà a tutti gli effetti il cuore dei cellulari.

"Rispetto al processo a 10 nanometri con cui è realizzato il chip A11 Bionic, TSMC sostiene che il processo a 7 nm offre un miglioramento della velocità del 20 per cento a fronte di una riduzione del consumo energetico di circa il 40 per cento" si legge nello stesso rapporto, che in parole povere si traduce nel fatto che se Apple dovesse produrre lo stesso chip A11 Bionic con il processo a 7 nm, questo potrebbe essere il 40 per cento più piccolo ed utilizzare il 40 per cento in meno di energia, alla stessa velocità o, alternativamente, girare ad una frequenza di clock superiore del 20 per cento sfruttando la stessa energia.

Come notato da Jason Cross, però, il paragone non tiene conto del fatto che l'A12 sarà un chip molto più complesso, significativamente più potente, ma è comunque doveroso tenere conto del fatto che il salto di prestazioni effettuato con l'A11 difficilmente sarà replicabile anche quest'anno.

L'A11, infatti, ha introdotto dei grossi cambiamenti a livello di architettura e delle prestazioni multi-thread. Il processore ha introdotto un nuovo controller per le prestazioni di seconda generazione che per la prima volta ha permesso a due grandi core e quattro core più piccoli di funzionare contemporaneamente. Ciò si è tradotto in un impressionante salto a livello di prestazioni multi-core.

L'A12 potrebbe sfoggiare core più veloci e potrebbe essere più efficiente nell'utilizzarli insieme, ma potrebbe non essere in grado di utilizzarli tutti nello stesso momento più di una volta.

"Ci aspettiamo un miglioramento del 25-30 per cento delle prestazioni in multi-core, con punteggio su Geekbench 4 attorno ai 13.000" si legge nel rapporto, secondo cui i guadagni in termini di prestazioni della GPU saranno ancora più elevati, addirittura del 40 per cento.

L'analista sottolinea come Apple citerà un numero più alto, ma i guadagni in termini reali di performance saranno probabilmente attorno al 15-25 per cento.

Guadagni in arrivo anche per le prestazioni della batteria, soprattutto in standby, il che darà al nuovo iPhone un vantaggio importante rispetto all'iPhone X di quest'anno, il tutto grazie alla nuova radio cellulare più efficiente.