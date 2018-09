I nuovi iPhone XS disponibili solo nelle varianti con 64 e 256 gigabyte di memoria?

Mentre ci avviciniamo sempre più a grandi falcate verso il keynote Apple del 12 Settembre, emergono nuovi rumor sulla prossima generazione di iPhone che andrà a mostrare Apple durante la conferenza dello Steve Jobs Theater dell'Apple Park.

Qualche istante fa l'utente di Slashleaks Dimitri12, che in passato si è contraddistinto per aver rivelato con largo anticipo le informazioni di alcuni smartphone, ha pubblicato quelle che sembrano essere le etichette apposte sulle confezioni dei nuovi iPhone XS.

Le indicazioni come si può vedere dalle due fotografie presenti in calce sono davvero tante. Innanzitutto viene confermata la nomenclatura iPhone XS per i due modelli con schermo OLED che andranno ad affiancare l'iPhone XC, ma ciò che salta immediatamente all'occhio è la memoria interna, perchè contrariamente a quanto rivelato da alcuni rumor emersi in precedenza, gli smartphone dovrebbero essere disponibili solo nelle varianti con 64 e 256 gigabyte di storage, proprio come gli attuali.

Almeno per quest'anno quindi non è destinato a vedere la luce il modello con 512 gigabyte di memoria. Alcuni rumor avevano anche indicato che Apple avrebbe pensionato quest'anno il modello da 64 gigabyte a favore di quello da 128 giga, ma evidentemente non corrispondevano alla realtà.

Le conferme sono attese tra due giorni, alle ore 19:00 italiane.