I nuovi televisori LG supporteranno AirPlay 2 e HomeKit di Apple

Dopo che Apple ha stretto una partnership con Samsung per portare AirPlay 2 nei televisori di quest'ultima, ora lo stesso avviene con LG. La società sudcoreana ha infatti annunciato che i suoi ultimi dispositivi basati su WebOS, tra cui lo straordinario OLED arrotolabile, supporteranno sia AirPlay 2 che HomeKit.

L'annuncio è arrivato nel corso della conferenza di LG tenutasi nel contesto dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas. Sfortunatamente, sembra che non ci sarà un'app di iTunes per le televisioni LG. Tuttavia, gli utenti saranno in grado di trasmettere in streaming i contenuti dai loro dispositivi iOS senza dover passare ad Apple TV. Il supporto di HomeKit potrebbe anche essere utile per il controllo di alcuni dispositivi intelligenti direttamente dalla TV. Non sorprende il fatto che Apple stia finalmente aprendo il suo ecosistema. D'altronde, in questo campo "l'aiuto" di altre aziende è di fondamentale importanza.

Nel corso della succitata conferenza si è anche parlato di 5G (che potrebbe portare molti benefici anche in ambito gaming), prodotti smart migliorati e ovviamente di LG OLED TV R, il primo televisore arrotolabile (che sarà disponibile all'acquisto a partire da quest'anno). Insomma, la società sudcoreana ha già sganciato le sue bombe per il CES 2019. Ora non resta che attendere la concorrenza.