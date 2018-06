I nuovi tutor entrano in funzione da Luglio, tutti i dettagli

Il Ministero dei Trasporti, in una delibera, ha annunciato che i nuovi sistemi di controllo della velocità sulle autostrade entreranno in azione in via sperimentale a partire da Luglio, sui tratti autostradali più importanti e trafficati. Una scelta non casuale, che coincide con il periodo di maggior congestione delle Autostrade.

Successivamente, però, il sistema sarà espanso in tutti i 333 portali che sono dotati della vecchia versione, ormai spenta come previsto dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza di qualche mese fa. Il sistema SICVE PM (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità con PlateMatching) coprirà, a pieno regime, 242 tratti autostradali per una superficie di 3.100 chilometri.

Il SICVE-PM è costituito da tre unità fondamentali: un'unità di rilevamento del traffico denominate stazioni periferiche, dei server di elaborazione centrale di raccolta dati ed un sistema deputato all’accertamento, da parte dell’organo di polizia stradale, delle presunte violazioni rilevate automaticamente dal sistema.

Le stazioni periferiche sono composti da sensori di traffico (in tre versioni, di cui due basate su una tecnologia radar ed una su spie magnetiche), un'unità di rilevamento dei veicoli, un'unità di elaborazione locale ed un'unità di sincronizzazione oraria.

Il sistema non è solo in grado di rilevare la velocità media, e quindi identificare rapidamente le eventuali violazioni, ma anche la corrispondenza tra i veicoli entrati ed usciti dall'autostrada, oltre che le targhe. Il tutto per evitare eventuali metodi di aggiramento.

Nella delibera di omologazione dei nuovi tutor si parla anche di trattamento dei dati sensibili, che "deve essere effettuato nel rispetto delle regole generali di tutela della “privacy” e i dati, quando non più utili ai fini dell’accertamento e della contestazione dell’infrazione, devono essere prontamente cancellati". Il nuovo sistema, inoltre, deve essere impiegato solo sulle strade su cui è consentito tale accertamento, e può essere utilizzato solo dalla Polizia di Stato.

"Per evitare contenziosi, nella modalità di rilevamento della velocità media, è necessario che l’accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull’intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse (ambientali,cantieri,ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell’intera esteso" continua la delibera.