I preordini di Google Pixel 3 e 3 XL potrebbero partire il 9 ottobre

Il 9 ottobre Google rivelerà finalmente i suoi due nuovi smartphone, il Google Pixel 3 e il 3 XL, oltre che eventuali sorprese (come la nuova generazione di dispositivi Chromecast o un nuovo Pixelbook).

Internet però non dorme mai, e pochi minuti fa è comparsa su internet una email promozionale che sembra avvisare i potenziali acquirenti dei nuovi smartphone Google della possibilità di preordinarli fin dal 9 ottobre, esattamente dopo il termine dell'evento di presentazione. Facendo due conti, se i corrieri impiegheranno i soliti 7 giorni lavorativi per avviare le pratiche di spedizione, probabilmente il Google Pixel 3 e la sua controparte XL saranno in commercio da metà ottobre.

Un altro dettaglio che i ragazzi di AndroidCentral hanno notato nella mail è una gif: in questa transizione, si vede il numero 3 che cambia colore, passando dal nero al bianco, e infine al verde menta, probabilmente i tre colori in cui verrà venduto il dispositivo.

Mancano ormai cinque giorni alla tanto attesa data di annuncio, ma se siete impazienti di dare un'occhiata al nuovo Google Pixel, potete sempre andare a questo articolo per vedere alcune foto leak, oppure leggere le domande (nella foto in calce alla notizia) a cui l'Assistente Google risponde, suggerendo l'arrivo di qualche altra cosa oltre agli smartphone.