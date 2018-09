I prezzi dei nuovi iPhone: si parte da 799€ per il modello da 6,1 pollici. L'XS da 909€

Un nuovo rapporto diffuso da Macerkpof, che cita fonti vicine ad Apple, ha fatto il punto sui prezzi della prossima lineup di iPhone, che il colosso di Cupertino dovrebbe svelare il 12 Settembre nel corso del keynote annunciato da tempo e che andrà in onda dallo Steve Jobs Theater.

Come sempre le indiscrezioni sui prezzi sono da prendere con le pinze, e potrebbero variare a seconda del mercato e del diverso regime fiscale.

Il sito riporta che l'iPhone 9 con schermo LCD dovrebbe partire da 799 Euro, con l'iPhone XS che per il modello base partirà da 909 Euro ed il top di gamma, l'XS Max da 1149 Euro.

Prezzi quindi in linea con quelli degli altri rumor, con un rincaro non certo elevato rispetto a quanto ipotizzato da molti.

Ad oggi l'Apple Store italiano vende l'iPhone X a partire da 1.189 Euro, l'iPhone 8 da 839 Euro e l'iPhone 8 Plus da 949 Euro. La lineup però dovrebbe essere diversa rispetto a quella attuale, a partire dalla memoria. Dovrebbe infatti vedere la luce anche una variante da 512 gigabyte dell'iPhone X da 5,8 pollici e 6,5 pollici, mentre per l'iPhone 9, ovvero quello con pannello LCD, non sono segnalate novità di questo genere.



Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze questi rumor in quanto potrebbero anche non rivelarsi veritieri, ma forniscono comunque una prima stima sui costi dei dispositivi.