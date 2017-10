I primi lavori a venire "divorati" da AI e robot saranno quelli di Wall Street

A quanto pare uno dei settori che sarà colpito con più forza dallaportata avanti dasarà quello degli analisti di: stando ad uno studio già il prossimo anno ben il 75% delle Banche e degli Istituti finanziari avranno già implementato, o quantomeno studiato, qualche forma di

In particolare, stando a Greenwich Associates, il campo di maggiore interesse sarebbe quello della analisi dei dati. Vale a dire, come ottenere preziose informazioni dalla mole di dati in possesso da Banche, Istituti di credito e investimento. I movimenti delle carte di credito dei clienti, i brevetti, i report finanziari, le ricerche, pagine su pagine di informazioni che oggi come oggi sono ancora in larga parte di competenza di analisti in carne ed ossa, pagati fior di quattrini per evidenziare correlazioni, prevedere i trend di mercato, o anche solo capire quando è bene concedere un prestito ad un cliente e quando non è il caso.

Eppure le AI sono molto più abili e veloci in questo gioco. Stando alla Greenwich Associates il 36% dei posti di lavoro nel settore della ricerca sono ad alto potenziale di venire travolti dalle AI, al secondo posto l'assistenza clienti, con il 25%, poi il settore del trading con il 20%, e, quindi, il reparto vendite e adeguamento legale, rispettivamente con un tasso del 12% e 5% di "disruptive expectation".

Qualcuno pensa che le AI porteranno ad una semplice ottimizzazione, permettendo la creazione di più posti di lavoro e non meno, scrive Quartz. Altri sono meno ottimisti e ritengono che non tutti i lavoratori possano essere trasferiti ad altre mansioni, magari più qualificate. Stando a Greenwich dobbiamo prevedere un taglio ai posti di lavoro, nel settore finanziario, di circa il 15%. Questo nella migliore delle ipotesi.

Insomma, se anche gli stipendi di chi ha studiato nelle migliori università del mondo sono in pericolo, cosa ne sarà di tutti gli altri? Qualcuno pensa che l'unica possibile soluzione sia il reddito di cittadinanza.