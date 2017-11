I primi taxi autonomi di Waymo saranno disponibili tra pochi mesi

Waymo è un'azienda spin-off di Google incaricata di sviluppare la tecnologia dietro alle nuove auto senza pilota, la società ha annunciato che, a partire da oggi, inizierà la fase di test per i veicoli a guida autonoma senza nessun pilota a bordo.



Per il momento la novità è in funzione solo nell'area di Phoenix, ma se la fase di test si dovesse rivelare buona, l'area di test verrà allargata. E possibile visionare un video che documenta i test fatti senza alcun umano al volante nelle scorse settimane a Pheonix. Waymo ha annunciato che nei prossimi mesi i test saranno aperti al pubblico. Un utente in procinto di provare la nuova funzionalità potrà vedere direttamente come funziona l’auto senza pilota, salendoci sopra e facendosi portare a destinazione. Un dipendente di Waymo sarà presente per gestire solamente eventuali emergenze.

Il servizio offerto da Waymo sarà gratuito nei primi mesi, essendo un test l'obiettivo è raccogliere dati e fare esperienza con gli utenti.