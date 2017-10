I prodotti Xiaomi scompaiono da Amazon Italia per motivi legati alla sicurezza

Come segnalato da molti utenti, dal catalogo di Amazon Italia sono improvvisamente scomparsi tutti i prodotti Xiaomi . Questo ban, infatti, riguarderebbe anche i venditori di terze parti, a cui è stato imposto il divieto di vendita.

Uno di questi ha rivelato di aver ricevuto una mail dai gestori del gigante degli e-commerce, in cui si legge che “poiché alcuni venditori forniscono caricatori non sicuri insieme ai telefoni Xiaomi, cosa che può mettere a rischio la sicurezza dei nostri clienti, Amazon ha deciso di proibire la vendita dei telefoni Xiaomi fino a nuovo avviso. Amazon sta lavorando a un processo per la reintegrazione dei prodotti, pertanto potrà trovare ASIN (Amazon Standard Identification Number) di telefoni Xiaomi sul sito amazon.it".

La mail è quanto mai chiara ed esplicativa: Amazon ha deciso di proibire la vendita dei dispositivi ed accessori Xiaomi per motivi legati alla sicurezza. Sebbene nel comunicato si parli solo dei caricatori, è probabile che il divieto sia stato reso effettivo per motivi legati agli adattatori per le spine americane e cinese a quelle italiane, che spesso non sono conformi agli standard di sicurezza previsti da Amazon.