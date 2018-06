I prossimi Apple Watch verranno equipaggiati con un nuovo tasto fisico?

Stando a quanto riporta Fast Company, Apple avrebbe intenzione di rivedere un aspetto molto importante dei suoi Watch: il classico tasto fisico sarebbe destinato ad essere rimpiazzato da un nuovo pulsante "touch", il cui design e funzionamento potrebbero somigliare per certi versi all'"home button" introdotto con iPhone 7.

Sempre secondo il sito, che descrive i suoi leak come "provenienti da una fonte che vanta una conoscenza diretta dei piani di Apple", l'azienda di Cupertino manterrà la stessa configurazione vista in passato per quanto riguarda i tasti, ma questi d'ora in poi diventeranno fissi e non saranno più movibili come prima. A sostituire queste funzioni ci penserà il Taptic Engine, la tecnologia proprietaria di Apple in grado di gestire i comandi touch degli utenti, anche se stando ai rumor sarà ancora possibile far ruotare l'apposito bottone dedicato allo scroll.

Dell'ipotetico Apple Watch 4 se ne è già parlato in occasione di alcuni rumor, ormai datati, ma la vera novità in questo segmento è rappresentata da watchOs 5, la nuova versione del sistema operativo di Cupertino dedicato agli smartwatch. Questa nuova incarnazione del software presenta tante novità per quanto riguarda il monitoraggio dello stato di salute dell'utente, arrivando persino a tenere sotto controllo i sintomi del Parlkinson; inoltre permette di usare i device come walkie-talkie.