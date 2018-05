I prossimi iPhone di Apple includeranno nella confezione il cavo Lightning to USB-C?

Si profila un clamoroso cambio di strategia per Apple. Secondo quanto riferito da una fonte vicina al colosso di Cupertino sul social network cinese MacRumors, la Mela si sarebbe decisa ad adottare lo standard USB-C per la ricarica dei prossimi modelli di iPhone che lancerà sul mercato probabilmente il prossimo autunno.

La stessa fonte sostiene che la compagnia di Tim Cook distribuirà dei nuovi caricatori e cavi Lightning to USB-C per supportare la ricarica veloce, che saranno inclusi nella confezione di vendita. Apple, infatti, dovrebbe produrre un alimentatore da 18W, simile al wattaggio adottato dai produttori Android.

La ricarica rapida USB-C consente agli iPhone di passare dallo 0 al 50 per cento di autonomia in circa trenta minuti, ma gli iPhone attuali vengono forniti con un alimentatore da 5W che supporta solo i cavi Lightning to USB-A.

Sull'Apple Store, inoltre, il caricatore USB-C ha un costo di 49 Dollari, a cui bisogna aggiungere 25 Dollari per portare a casa anche il cavo Lightning to USB-C da un metro, un prezzo troppo elevato se si conta che ormai l'ingresso in questione è diventato uno standard mondiale adottato dai principali produttori.

Proprio per questo motivo, Apple potrebbe decidere di cambiare la strategia di vendita, optando per un caricatore Lightning - USB-C, già presente nella scatola al momento dell'acquisto.