I prossimi iPhone potrebbero avere il supporto al Dual-SIM secondo iOS 12 Beta 5

Mancano circa due mesi all'arrivo sul mercato dei nuovi modelli di iPhone: nonostante non ci siano ancora notizie certe riguardo dettagli e caratteristiche, rumor parlano di tre modelli diversi, adatti a diverse tipologie d'utenza.

Il primo modello dovrebbe essere una versione migliorata dell'iPhone X, il secondo una sorta di edizione Plus con schermo da 6.5 pollici e infine, con un display da 6.1 pollici LCD, la terza potrebbe posizionarsi come variante economica del telefono della Casa di Cupertino. Tra le varie caratteristiche spuntate in rete (che potete trovare a questo link) quella della presenza di un'architettura Dual-SIM trova nuove conferme all'interno del sistema operativo iOS 12 Beta 5.

Rilasciato da poco per gli sviluppatori, questo sistema presenta nella sezione dedicata ai report di diagnostica del telefono dettagli relativi ad un fantomatico second Sim status. Questo dettaglio non conferma di certo la presenza della feature in tutti i nuovi modelli, ma almeno fa capire che uno dei futuri iPhone avrà la possibilità di ospitare due schede, funzione ormai presente in quasi tutti gli smart device di media e alta fascia Android.

Per Apple questa sarebbe la prima volta in cui una funzionalità multi-SIM viene inserita in uno dei loro dispositivi, e potrebbe senza dubbio spingere ulteriormente le vendite verso tutte quelle persone che, per lavoro o per svago, si trovano costrette a viaggiare per il mondo e a necessitare di una connettività costante.