I regali di Natale sono sempre più online: acquisti da 6,8 miliardi di Euro

Gli acquisti di Natale ed i regali corrono sempre più sugli e-commerce, anche in Italia. A rivelarlo una ricerca condotta dall'Osservatorio eCommerce B2c, secondo cui gli acquisti online degli italiani tra novembre e dicembre valgono 6,8 miliardi di Euro, il 25% in più rispetto alla domanda annuale.

Tale dato è inoltre in crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I ricercatori però osservano anche che nel 2018 è aumentata l'incidenza del Black Friday, che viene percepito dai consumatori come "irrinunciabile occasione di risparmio". Nei quattro giorni compresi tra Black Friday e Cyber Monday, gli italiani hanno speso online oltre un miliardo di Euro, in crescita del 35% rispetto al 2017.

Tra i regali più richiesti online figurano prodotti hi-tech come assistenti vocali, smartphone, PC, console e piccoli elettrodomestici, seguiti da capi d'abbigliamento, prodotti sportivi (le sneakers padroneggiano), borse, scarpe e gioielli, seguiti a ruota da oggetti di design, cosmetici e profumi.

Vanno bene anche i libri (sia ebook che fisici) ed i giocattoli, con questi ultimi rivolti ai più piccoli. Ottimo andamento anche per i prodotti enogastronomici, le gift card ed i viaggi, senza dimenticare le esperienze come corsi di cucina, cene stellati ed ingressi alle terme.

L'ecommerce sta assumendo sempre più rilevanza anche per l'acquisto di prodotti per addobbare la casa, cibo e vino da gustare, senza dimenticare biglietti aerei e ferroviari per raggiungere i parenti.

L'Osservatorio ha anche stilato una lista delle principali motivazioni che spingono gli italiani a scegliere l'online:

maggior maturità dell’offerta dei merchant eCommerce (sezioni dedicate ai regali, proposta di confezioni regalo con messaggi di auguri, personalizzazione del prodotto e reso esteso fino a 60 giorni)

convenienza di prezzo per la presenza di promozioni online

crescente cultura digitale dei consumatori italiani

maggior consapevolezza sui vantaggi dell’eCommerce (accesso a un gamma più ampia di prodotti, maggior comodità).

