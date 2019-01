I ricercatori hanno addestrato un cane robot per rialzarsi dopo una caduta

Alcuni ricercatori sono riusciti a insegnare a un cane robot come rialzarsi dopo una caduta. Si tratta di un grande passo in avanti, in quanto un evento di questo tipo può accadere in molti contesti nella vita di tutti i giorni. Vediamo insieme a che punto è arrivata questa interessante tecnologia.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di Engadget e come potete vedere nel video presente qui sopra, i ricercatori del Robotic Systems Lab del Politecnico federale di Zurigo (ETH Zurich) hanno sfruttato una rete neurale che ha consentito al robot, soprannominato ANYmal, di imparare alcune azioni molto importanti, tra cui appunto il rialzarsi dopo una caduta. Il robot dispone di 12 articolazioni ed è alto oltre 60 centimetri.

I ricercatori sostengono anche di essere riusciti ad addestrare la rete neurale utilizzando un comune PC, riducendo enormemente la potenza di calcolo richiesta solitamente da esperimenti di questo tipo. "I robot dotati di gambe potranno un giorno salvare persone nelle foreste e sulle montagne, salire le scale per trasportare carichi nei cantieri, ispezionare tunnel sotterranei ed esplorare altri Pianeti", ha dichiarato il ricercatore Jemin Hwangbo, che ha guidato lo studio.

Insomma, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e chissà se e quando vedremo un robot simile destinato la mercato consumer.