I ricordi di prima infanzia potrebbero diventare accessibili grazie ad una proteina

La maggior parte degli esseri umani non sono in grado di ricordare assolutamente nulla dei primi due anni di vita. Il tutto non è da imputare ad un deficit della memoria, ma al fatto che i bambini cominciano a sviluppare le abilità motorie e ad imparare a comunicare solo tra i due ed i tre anni d'età.

Durante quest'arco temporale, infatti, gli esseri umani iniziano a sviluppare i gusti. Tutto ciò, ovviamente, influenza notevolmente il comportamento delle persone da adulte, ma nonostante ciò quasi nessuno è in grado di ricordare episodi particolari legati ai primi anni di vita.

Questo fenomeno è stato battezzato dagli esperti amnesia infantile. Gli scienziati hanno ipotizzato che la rapida crescita di nuovi neuroni in questa fase della vita è il motivo per cui non siamo in grado di ricordare alcuni dettagli della nostra vita. Lo sviluppo di nuovi neuroni, infatti, potrebbe interferire con la nostra memoria, cancellando i dati più vecchi.

Anche i ratti, nei primi 17 giorni di vita (l'equivalente dei bambini) condividono la stessa condizione, ed il tutto ha spinto gli scienziati ad effettuare degli studi che potrebbero avere dei risvolti molto interessanti. Gli studiosi hanno scoperto che i ratti hanno riconosciuto con successo una particolare sezione di una scatola collegata ad una scarica elettrica, ma hanno dimenticato tutto nel giro di un giorno. Lo stesso fenomeno non è stato registrato nei ratti più anziani, che hanno una memoria più duratura. I risultati di questi test hanno permesso ai ricercatori di dimostrare che i più giovani non hanno completamente cancellato quel ricordo, ma semplicemente l'hanno messo da parte in qualche parte del loro cervello.

Alessio Travaglia della New York University ipotizza che questi ricordi latenti possono essere responsabili per i così detti "off days". Nel confronto tra il cervello dei ratti giovani e quelli adulti, gli scienziati hanno anche trovato diverse proteine che potrebbero aumentare o diminuire nell'ippocampo. In particolare, la proteina BDNF ha dimostrato che può proteggere le memorie nei ratti più giovani quando viene iniettata.

Ipoteticamente questo processo potrebbe anche essere utilizzato sugli esseri umani per prevenire la perdita di memoria durante i primi anni. Il team che è al lavoro su questo progetto ora studierà come questo processo può essere utilizzato per bloccare i ricordi traumatici.

La ricerca è ovviamente ancora nella fase iniziale, ed allo stato attuale gli scienziati ancora non hanno a disposizione il materiale necessario per poter effettuare i test sugli esseri umani.