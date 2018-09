I sinuosi vortici di Giove sono i protagonisti della nuova immagine di Juno

L'indiscutibile fascino dello strato più esterno dell'atmosfera di Giove torna a mostrarsi nell'ultima foto della sonda spaziale Juno, inviata nell'orbita del gigantesco pianeta gassoso per scoprire i suoi misteri. Lo scatto pubblicato dalla NASA è visionabile in fondo a questa news.

L'atmosfera dell'emisfero nord è stata ripresa evidenziando gli intricati vortici che si abbattono sul pianeta, in questa immagine che è stata opportunamente ritoccata migliorando i colori. Le nubi bianche vengono sparpagliate in modo apparentemente randomico in tutte le direzioni e proiettano delle ombre sugli strati atmosferici adiacenti.

Queste ombre giocano un ruolo fondamentale nel determinare la distanza tra gli strati di nubi dell'atmosfera di Giove, che può aiutarci a capirne la composizione e l'orgigine.

L'immagine è stata scattata il 23 maggio 2018, mentre la sonda spaziale stava compiendo la sua 13-esima orbita attorno al gigante gassoso. La distanza tra Juno e lo strato più alto dell'atmosfera è di circa 11.350 km, e la latitutdine nord è di 48 gradi.

Gerald Eichstädt e Seán Doran sono i due scienziati-cittadini che hanno usato le immagini della JunoCam per comporre questo time-lapse

Per saperne di più su Giove vi rimandiamo agli speciali sulla profondità della grande macchia rossa di Giove e sulla ricostruzione delle tempeste sull'emisfero settentrionale in 3D. In quest'ultima news troverete il time-lapse di Giove più recente condiviso dalla NASA.