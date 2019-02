I sudcoreani più poveri si erano arricchiti con le criptovalute, ma ora hanno perso tutto

La Corea del Sud è il terzo mercato più importante per le criptovalute, subito dopo USA e Giappone. Nel Paese esistono addirittura dei programmi televisivi e dei talent dedicati interamente al fenomeno. Non stupisce, dunque, che molti sudcoreani siano saliti sul treno delle criptovalute arricchendosi, ora però hanno perso tutto.

A raccontarlo è un interessante articolo del New York Times: in Corea del Sud molti giovani vivono ancora ai margini della società, con una forte difficoltà a trovare un proprio ruolo e ad inserirsi nel mondo del lavoro con successo. Pesano anche problemi generazionali, simili a quelli del nostro Paese. Ma il Paese è pieno di storie personali di ragazzi che per un attimo, proprio grazie alle criptovalute e alla loro enorme crescita, erano riusciti a vedere il paradiso, facendo tonnellate di soldi a settimana.

Storie come quelle di Kim Ki-won, un ragazzo di 27 anni che diventando trader di criptovalute era riuscito ad accumulare a sufficienza per decidere di mollare il suo lavoro e programmare di comprarsi una sua casa di proprietà. Ora, dopo lo scoppio dell'ultima bolla, il giovane è tornato a vivere con i suoi genitori. Ha perso tutto, decine di migliaia di dollari bruciati.

Il Times spiega che le criptovalute sono un fenomeno così forte in Sud Corea, che le televisioni trasmettono addirittura programmi interamente dedicati al fenomeno. "Chi sarà il prossimo Satoshi?!", urla il presentatore del programma all'inizio di ogni puntata di Block Battle — show dove i concorrenti si sfidano nella fondazione di una startup di successo nel mercato della Blockchain.

Per i giovani sudcoreani le criptovalute sono state uno strumento formidabile per cavalcare l'onda del cambiamento sociale, in un Paese dove non esistono molti modi per cambiare le proprie condizioni economiche. Ora quello strumento si è inceppato, e i giovani del Paese sembrano condannati a rimanere ancora a lungo "cucchiai sporchi", come si definiscono: né d'oro, né d'argento, solo l'ultimo gradino della società.