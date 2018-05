I terrapiattisti tornano alla carica ed usano Pac-Man per dimostrare che la Terra è piatta

Nonostante i numerosi studi ed il progresso tecnologico e del settore, sono ancora tante le persone che credono che la Terra sia piatta. La teoria, infatti, continua ad essere tra le più diffuse, ed a conferma di ciò arriva uno studio di 200 teorici che si sono riuniti durante la prima Flat Earth Convention del Regno Unito.

Nel corso dell'incontro di studio, il musicista Darren Nesbit ha presentato una teoria secondo cui il mondo in cui viviamo sarebbe come quello di Pac-Man.

Nesbit, infatti, ha dichiarato che "sappiamo che è possibile viaggiare ininterrottamente verso est ed ovest. Tutti coloro che sono ascrivibili alla categoria dei pensatori liberi saranno quindi d'accordo con me quando dico che lo spazio-tempo si avvolge in un effetto stile Pac-Man".

La bizzarra teoria si fonda su due principi fondamentali: "uno è che, basta affacciarsi alla finestra per rendersi conto che il mondo non si muove! Siamo di fronte ad un sacco di teorie prive di senso, e la realtà è che non c'è alcun tipo di movimento perchè non lo avvertiamo! Quando la Terra si muove, ad esempio durante un terremoto, ci rendiamo conto che non vi è una situazione di stabilità".

L'altra teoria è che "non importa dove si vive in questa presunta palla. Si ha sempre la sensazione di stare su di essa. Qualcuno dovrebbe vivere sul lato della palla, e dovrebbe essere presente un paesaggio perfettamente verticale, mentre le persone che vivono nella parte inferiore dovrebbero camminare a testa in giù".

Tra le altre teorie presentate durante la conferenza ce n'è un'altra secondo cui la Terra sarebbe sostenuta da quattro pilastri e che la gravità non esiste.