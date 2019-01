I terrapiattisti tornano alla carica: pronta una crociera nel 2020

Dei terrapiattisti abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, pubblicando le teorie bizzarre secondo cui il nostro pianeta sarebbe piatto. Il gruppo, che sta avendo una rilevanza mediatica importante a livello internazionale, ha annunciato una nuova iniziativa per dimostrare la teoria.

Direttamente dagli Stati Uniti infatti arriva notizia che i Terrapiattisti starebbero organizzando quello che è già stato definito dagli stessi "il viaggio del secolo", che dovrebbe tenersi nel 2020. Si tratterà di una crociera intorno al mondo, organizzata direttamente dalla Flat Earth International Conference, per dimostrare al mondo di avere ragione.

Come riporta ScienceAlert, le incognite sono tante: la principale è rappresentata dall'utilizzo dei sistemi di cartografie e mappe, in quanto si basano sul principio che la Terra sia rotonda. E lo stesso avviene anche per le navi, che navigano basandosi sulla stessa teoria ed utilizzano sistemi di GPS e navigazione elettronica per navigare in modo sicuro e tracciare la posizione.

"La Terra è a forma di disco, con il Polo Nord al Centro e l'Antartide che fa da muro interno" si legge sul sito Flat Earth Wiki, che però non fornisce molte informazioni sulla navigazione tramite satelliti, ma in molti hanno già avanzato l'ipotesi che i terrapiattisti potrebbero affidarsi al sestante, ovvero la posizione delle stelle.