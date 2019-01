I The Show svelano quanto guadagnavano durante l'Adpocalypse di YouTube

I The Show sono degli YouTuber italiani molto famosi, che dispongono di oltre 2,5 milioni di iscritti al loro canale. Tuttavia, tempo fa sono anche loro stati "vittime" della cosiddetta Adpocalypse, ovvero il periodo in cui alcune grandi aziende avevano deciso di non farsi più pubblicità sulla piattaforma.

Come potete vedere in questo video, i due ragazzi avevano deciso di aprire un Patreon per riuscire a portare avanti il canale, pur senza specificare a quanto ammontassero le perdite in termini di guadagno. Tuttavia, recentemente i The Show sono stati al centro di alcune polemiche generatesi online, sulle quali non ci soffermeremo oltre.

Vi basti sapere che il dinamico duo ha fatto vedere pubblicamente uno screenshot delle entrate provenienti dal loro canale YouTube durante quel periodo, in modo da far capire alle persone di cosa si sta parlando. Ebbene, come potete vedere nell'immagine presente qui sotto, uno dei video più visti dei The Show in quel periodo, che aveva generato oltre 817.000 visualizzazioni, ha fatto guadagnare agli YouTuber solamente 9,80 euro. Una cifra molto bassa, che dimostra che il problema esisteva veramente.

Tralasciando questo caso in particolare, le persone pensano spesso che la piattaforma di Google sia un posto dove generare facili guadagni, quando, in realtà, la "paga" per numeri altisonanti di visualizzazioni non è sempre buona.