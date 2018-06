I vortici della banda temperata di Giove: lo scatto ravvicinato di Juno

La nuova immagine acquisita dalla sonda spaziale Juno che orbita attorno a Giove mostra nel dettaglio i vortici facenti parte della banda temperata nord-nord. Quasta fascia identifica una specifica zona dell'atmosfera gioviana che si trova in prossimità della regione polare settentrionale, al di sopra della banda temperata settentrionale.

Nello scatto in fondo alla news potete ammirare la banda temperata nord-nord in tutti i suoi dettagli: questa immagine è compressa rispetto a quella pubblicata dalla NASA, alla quale potete accedere cliccando sul tasto "Download" del seguente link. Per avere un'idea delle varie bande in cui è suddivisa l'atmosfera del pianeta gassoso, vi rimandiamo a questa foto dettagliata.

La banda temperata nord-nord si riconosce per il suo colore rosso/arancione a sinistra del centro dell'immagine, prevalmente ciclonica. All'interno della banda si notano facilmente due anticiloni di colore grigio.

Lo scatto che vedete nella news è stato creato dallo scienziato/cittadino Kevin M. Gill migliorando i colori della foto acquisita il 23 maggio del 2018 dalla sonda spaziale Juno, mentre eseguiva la sua tredicesima orbita attorno a Giove. La distanza del telescopio dalla parte più alta dell'atmosfera è di circa 7900 km, ad una latitudine nord di 41 gradi. Nella foto il nord è posizionato in basso a destra, mentre il sud si trova in alto a sinistra.

Se volete saperne leggere altro sulle scoperte di Juno vi rimandiamo agli speciali sulla profondità della grande macchia rossa di Giove e sulla ricostruzione delle tempeste sull'emisfero settentrionale in 3D. Nel prossimo link troverete dettagli sul mistero delle aurore polari di Giove, delle quali ad oggi non si capisce perché aumentino la loro luminosità in modo indipendente l'una dall'altra. In quest'ultima news troverete la grande macchia rossa di Giove vista da un'altra prospettiva.