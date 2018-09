I Vortici di Giove in questa nuova spettacolare immagine scattata dalla sonda Juno

Questa immagine, presente nella news, è stata scattata alle 8:58 pm EDT (alle 2:58 del mattino in italia) del 6 settembre 2018 mentre il veicolo spaziale eseguiva il suo quindicesimo flyby , un volo ravvicinato, al pianeta. In quella data, Juno era a 12.300 chilometri di distanza dalle nubi di Giove, ad una latitudine nord di circa 52 gradi.

Le nuvole presenti in questo scatto fanno parte di una corrente a getto, "jet stream" in inglese, ovvero un flusso d'aria che fluisce velocemente. In questo jet stream chiamato Jet N5, si raccolgono i vortici osservabili al centro dell'immagine a colori scattata dalla navicella spaziale Juno della NASA. Un ovale marrone noto come "brown barge" è apprezzabile nella regione della "fascia temperata Nord", nella parte in alto a sinistra dell'immagine.

Gli scienziati Brian Swift e Seán Doran hanno creato questa immagine utilizzando i dati ottenuti con la JunoCam della sonda e l'inquadratura finale è stata ruotata di 90 gradi in senso orario, rispetto all'immagine originariamente scattata.

Juno è la seconda navicella progettata nell'ambito del programma New Frontiers della NASA. La prima fa parte della missione New Horizons Pluto, che ha viaggiato fino al pianeta nano, raggiungendolo nel luglio 2015, dopo ben nove anni e mezzo.



Qualche giorno fa la sonda Juno ha avvistato una tempesta dalla forma ovale sulla superficie di Giove, come vi abbiamo raccontato in questa news.

La NASA inoltre, ha recentemente dichiarato di voler riportare l'uomo sulla Luna: ve ne abbiamo parlato nella news dedicata.