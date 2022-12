L'i5-13500 potrebbe essere la migliore CPU 'budget' da gaming del 2023

Dopo i benchmark spaccamascella dell'i9-13900KS, è arrivato il turno di un altro stupefacente processore che dovrebbe molto presto unirsi alla famiglia Intel Raptor Lake. La tredicesima generazione Intel Core, infatti, a gennaio dovrebbe allargarsi ai modelli "non-K".

L'osservato speciale di oggi è l'Intel Core i5-13500 che, come lo scorso anno per l'insospettabile i5-12400, potrebbe seriamente diventare un best-buy assoluto per le configurazioni budget grazie a performance che potrebbero addirittura superare quelle dell'ottimo i5-12600K.

Nella nostra recensione dell'i5-12600K, lo scorso anno vi abbiamo parlato di un processore dal valore assoluto incredibile per la sua collocazione sul mercato, divenuto in breve tempo uno dei preferiti dai giocatori sia per le performance in-game che per le potenzialità di multitasking avanzato offerte dall'architettura ibrida.

Guardando al futuro, invece, il piccolo i5-13500 potrebbe seriamente impensierirlo con i suoi 14 Core in configurazione da 6 P-Core e 8 E-Core, per un totale di 20 Thread. Il profilo energetico di questa CPU ci parla di un PL1 di 65W e un MTP di 154W, rispondendo alle esigenze di chi cerca efficienza e performance in un solo prodotto.

Passando ai risvolti più "pratici", l'i5-13500 sembra sostanzialmente pareggiare l'i5-12600K nei benchmark sintetici di Cinebench R23 piazzando un sonoro punteggio di 17.104 in Multi-Core su scheda madre di vecchia generazione con chipset Z690 e RAM DDR4. Un altro aspetto molto interessante, infine, riguarda la configurazione della cache L2, che trovate nello screenshot in calce, che sembrerebbe rimandare a un die Alder Lake più che a Raptor Lake.