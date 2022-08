i7-13700K spinto a 6 GHz: più potente dell'i9-13900K e di tutti i Ryzen

Dopo le ottime nuove annunciate dal CEO Pat Gelsinger, secondo cui molto probabilmente vedremo tutte le CPU Raptor Lake nel 2022, arrivano novità anche sul fronte delle prestazioni con il primo overclock dell'i7-13700K.

Proprio questa CPU è stata la grande protagonista di una serie di interessanti benchmark CPU-Z che ne hanno mostrato tutto il potenziale tra 5,8 e 6 GHz.

Chiaramente si tratta di leak e in quanto tali tutti da confermare, ma i risultati sono davvero impressionanti.

I dati raccolti riguardano due scenari. Il primo specifico per la CPU con modalità ibrida disattivata e quindi senza E-Core, con risultato di ben 983 e 7.814 punti in single e multi core.

Attivando tutti e 16 i Core a disposizione, con frequenze pari a 5,8 GHz per i P-Core e 3,7 GHz per gli E-Core, la CPU ottiene 947 punti in single core e ben 12.896 in multi core.

Vale la pena notare che il primo punteggio è superiore persino a quanto ottenuto dall'i9-13900K a 5,5 GHz e dall'i9-12900K con clock a 5,2 GHz, con un guadagno rispettivamente del 10 e del 16% su queste potenti CPU. In generale (e senza troppe sorprese) sono entrambi ben superiori all'intera lineup Alder Lake e anche al miglior Ryzen 9 in circolazione.