Ecco l'i9-13980HX all'opera: più potente di tutti, anche di un Threadripper?

A una manciata di giorni dal lancio dell'i9-13900KS, il "re" delle prestazioni nel segmento desktop, arrivano interessanti novità anche sul fronte notebook, che il nuovo flagship Intel Core i9-13980HX potrebbe dominare agevolmente lato performance.

Come ogni anno, uno dei primi laptop equipaggiati con le ultime tecnologie di Intel e NVIDIA è il Titan di MSI, apparso in anteprima in rete con la versione GT77 insieme al fratello Raider GE78. Entrambi dotati di processori Intel di tredicesima generazione con architettura ibrida e configurabili fino all'i9-13980HX, gli affiancano nella scheda tecnica anche le nuove RTX Serie 40, inclusa la più potente RTX 4090 da (150+25 W).

Sebbene le performance della GPU siano ancora coperte da embargo, i ragazzi di Jarrod's Tech hanno potuto mostrare un primo assaggio delle prestazioni del nuovo top di gamma di Intel su Cinebench R23. Il risultato, senza troppe sorprese, è stato da primato.

Mentre la differenza in single core è coerente con il salto gen over gen (circa il 6% rispetto al 12950HX), a stupire è stato il punteggio in Multi Core, pari a 30.498 contro i 23.395 dell'Intel Core i9-12950HX. Il gap tra Alder Lake e Raptor Lake, stando a questi risultati, sarebbe del 30%, consentendogli di scavalcare a piè pari anche il Threadripper 2990WX.

La configurazione della CPU prevede 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core), con un TDP di 55W e un MTP di 157W. Un'ottima partenza anche nel mercato laptop, dopo aver visto i benchmark dell'i9-13900T che incensano questa straordinaria CPU desktop da appena 35W.