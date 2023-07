Per la prima volta un'IA è stata addestrata nello spazio

Per la prima volta nella storia, un sistema di Intelligenza Artificiale è stato addestrato nello spazio aperto. Il progetto, portato a termine dall’Università di Oxford, potrebbe rivoluzionare le capacità dei satelliti di telerilevamento.

Ogni giorno, migliaia di satelliti osservano il mondo sotto di loro raccogliendo dati per svariate applicazioni, dalle previsioni meteorologiche al monitoraggio della deforestazione. Attualmente, la maggior parte dei satelliti può solo raccogliere passivamente i dati, che devono essere trasmessi a Terra per essere elaborati. L’intero processo può richiedere ore o addirittura giorni, limitando la capacità di identificare e rispondere a eventi improvvisi come gli incendi che stanno devastando l'Italia in questi giorni.

Per superare queste limitazioni, un gruppo di ricercatori ha raccolto la sfida di addestrare il primo algoritmo di apprendimento automatico nello spazio. il team ha proposto con successo la propria idea alla missione Dashing through the Stars, che aveva pubblicato un bando per la presentazione di proposte di progetti da realizzare a bordo del satellite ION SCV004, lanciato nel gennaio 2022. Gli scienziati hanno trasmesso il codice del programma al satellite già in orbita, che lo ha eseguito mentre orbitava a più di 500 chilometri dalla superficie (a proposito, come comunica con i satelliti?).

Per ora si tratta un semplice modello per rilevare i cambiamenti nella copertura nuvolosa direttamente dalle immagini aeree scattate a bordo del satellite. Tuttavia, secondo i ricercatori, l’algoritmo potrebbe essere facilmente adattato per svolgere compiti diversi e per utilizzare altre forme di dati.