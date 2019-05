Un'IA ha aiutato un'artista nella composizione di un album musicale, con tanto di feat

La sound artist e compositrice Holly Herndon ha pubblicato nel weekend il suo nuovo album ispirato ad un'intelligenza artificiale, battezzato "Proto", frutto di una collaborazione tra l'artista ed un programma di deep learning battezzato "Spawn".

L'artista ha definito l'intelligenza artificiale "una bambina" che l'ha accompagnata in tutto l'album. Nel video ufficiale della traccia "Eternal", la Herndon ci fa vedere alcuni aspetti visivi dell'IA. La videoclip infatti è stata creata da un filmato elaborato "dal punto di vista di una macchina intelligente, che ha analizzato e cercato un volto, per creare una sorta di connessione".

La Herndon, parlando della sua nuova creazione, ha affermato che "non voglio vivere in un mondo in cui gli esseri umani sono automatizzati fuori dal palco. Voglio che un'IA sia creata in modo tale che possa apprezzare ed interagire con questa bellezza".

L'album può essere ascoltato integralmente su Spotify, ed al di la dei gusti personali rappresenta senza dubbio un unicum nel suo genere.

Spawn infatti è un prototipo d'intelligenza artificiale creato insieme a Mathew Dryhurst ed alla programmatrice Jules LaPalace. In fase di composizione l'IA è stata in grado di riconoscere, interpretare e rielaborare le voci, anche unendosi ed effettuando dei veri e propri featuring.

Un esperimento senza dubbio interessante. Di recente l'intelligenza artificiale è anche stata utilizzata per la composizione di tracce death metal.