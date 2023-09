IA, l'allarme del creatore di ChatGPT: 'ci saranno modelli circa 10mila volte più potenti'

Il tema della regolamentazione dell’intelligenza artificiale sarà centrale nei prossimi anni, e già di recente anche alcuni politici hanno iniziato a discuterne anche a livello italiano. L’amministratore delegato di OpenAi, la società dietro ChatGPT, ha lanciato un allarme, e chiesto regole chiare a livello mondiale.

Sam Altman ha evidenziato come, a differenza di altri esponenti del comparto tech, OpenAI stia spingendo per “una regolamentazione, ma solo per i sistemi più potenti”.

Sistemi più potenti che evidentemente sono alle porte, visto che Altman afferma che “modelli che sono circa 10.000 volte più potenti del GPT4, modelli intelligenti quanto la civiltà umana, qualunque cosa, probabilmente meritano una certa regolamentazione”.

Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un evento dedicato all’IA tenuto a Taiwan, nel corso del quale ha ancora una volta rimarcato la necessità di regolamentare l’intelligenza artificiale per evitare che possa rappresentare un problema per l’umanità. Tale concetto sull'IA è stato rimarcato anche da Elon Musk a più riprese, quando l’ha definita “uno dei maggiori rischi per il futuro della civiltà”.

Nella giornata di ieri, intanto, OpenAI ha annunciato un nuovo aggiornamento per ChatGPT, che ora è in grado di parlare, ascoltare e vedere grazie ad una serie di funzioni che saranno disponibili nelle prossime settimane.