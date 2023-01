IA e AR insieme sul campo di battaglia: l'ambizioso progetto della DARPA con Hololens

A metà gennaio, un enorme stanziamento di 400 milioni di Dollari da parte dell'esercito USA ha dato una nuova vita al visore Hololens di Microsoft, avviando i progetti per crearne una variante "a misura di soldato". Ora, però, un altro progetto della difesa americana ha al centro l'headset prodotto da Microsoft.

La DARPA, o Defense Advanced Reserarch Project Agency, ha confermato con un comunicato stampa di essere al lavoro su un sistema per aiutare i militari nei compiti più complessi tramite i visori AR. Questo sistema dovrebbe chiamarsi Perceptually-Enabled Task Guidance, o PTG, e usa dei sensori per capire cosa viene visto e udito da chi indossa il visore, fornendogli delle istruzioni in tempo reale prodotte da un'IA.

Insomma, il progetto combina l'AR con l'IA e una moltitudine di sensori diversi per monitorare l'ambiente intorno ai singoli militari e dare loro delle istruzioni sul campo di battaglia, aiutandoli nelle scelte tattiche ed, eventualmente, garantendo loro una maggiore probabilità di successo nelle missioni e di sopravvivenza.

Per ora, in realtà, il progetto PTG verrà utilizzato in tre settori principali, ovvero quello della medicina militare, quello degli equipaggiamenti e quello del co-pilotaggio. In campo medico, per esempio, la tecnologia PTG potrebbe guidare i soldati non esperti nell'esecuzione di alcune manovre salvavita, specie negli ospedali da campo o direttamente in battaglia. Nel settore del pilotaggio, invece, essa sarà implementata soprattutto sugli elicotteri, nell'ottica di permette anche a chi non possiede una licenza di volo di utilizzarli facilmente.

Tuttavia, al momento le demo offerte dalla DARPA sono molto più "terra-terra", poiché si limitano alle cucine delle postazioni militari. Secondo il Dottor Bruce Draper, che si occupa del progetto PTG, "la cucine è un ottimo esempio di un compito fisico complesso che può essere svolto in molti modi. Ci sono un sacco di oggetti, solidi e liquidi diversi, cambiamenti di stato e numerosi modi in cui si può raggiungere lo stesso risultato".