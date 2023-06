L'IA arriva su Amazon: aiuterà gli utenti a trovare i prodotti

Se da una parte abbiamo riportato la notizia relativa a ChatGPT che ha officiato una messa, Amazon ha studiato un altro modo per utilizzarla, con l’obiettivo di facilitare la vita agli utenti che quotidianamente si rivolgono al sito per la ricerca di prodotti.

Nella fattispecie, l’e-commerce ha iniziato a testare una funzionalità per la propria app che utilizzando l’intelligenza artificiale è in grado di riassumere le recensioni lasciate dai clienti su alcuni prodotti. In questo modo Amazon è in grado di offrire una panoramica di ciò che è piaciuto e non è piaciuto, senza la necessità di leggere tutte le recensioni. Tali riepiloghi sono “generati dall’intelligenza artificiale ed estrapolati dal testo delle recensioni lasciate dai clienti”.

Per un giocattolo viene specificato che i punti a favore sono rappresentati dal “divertimento offerto, l’aspetto, il valore, la qualità e l’autonomia. Tuttavia, la maggior parte dei clienti ha espresso opinioni negativi su alcuni aspetti. Ad esempio, alcuni clienti hanno lamentato di aver pagato oltre 100 Dollari per un giocattolo per cui non ne valeva la pena, mentre altri hanno riscontrato problemi con la qualità e la ricarica del prodotto.”

Parlando con CNBC, Amazon ha confermato che sta testando la funzione, ma non ha diffuso alcun dettaglio aggiuntivo sulla possibilità di estenderla anche in altri mercati o su quali modelli d’IA vengono utilizzati per riassumere le recensioni e generare testo.