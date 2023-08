L'IA arriva su Amazon: il primo tool aiuterà i venditori, c'è la conferma

Andy Jassy lo ha confermato una settimana fa: Amazon è alacremente al lavoro sull'IA, con tanti progetti portati avanti da altrettanti team diversi. Tuttavia, nessuno si sarebbe aspettato che Amazon implementasse immediatamente un tool IA sul suo marketplace online: ecco di cosa si tratta.

Un report di The Information spiega infatti che Amazon sta per inserire uno strumento IA nel suo marketplace, destinato però non tanto ai suoi utenti consumer, cioè ai clienti che fanno acquisti sulla piattaforma e usufruiscono dei suoi servizi, ma agli utenti business, ovvero a rivenditori e aziende che mettono in vendita i propri prodotti sull'ecommerce del colosso di Seattle.

A cosa servirà questo strumento? Semplice: a generare le descrizioni dei prodotti tramite l'IA, in modo da poter caricare più rapidamente su Amazon il proprio stock di beni di consumo pronti per la vendita. Un portavoce di Amazon, in particolare, ha confermato che il tool servirà per scrivere del copy per i rivenditori su Amazon, aiutandoli a vendere più rapidamente i propri prodotti.

Non è chiaro se questi testi adotteranno particolari regole di SEO e formattazione per posizionare i prodotti su cui vengono usati meglio degli altri nei risultati di ricerca della piattaforma. Al contempo, non sappiamo quali saranno le lingue supportate, anche se possiamo ipotizzare che inizialmente il tool sarà disponibile in inglese.

A prescindere da queste specifiche, comunque, si tratta del primo esempio di implementazione dell'IA su Amazon. In futuro, molti altri tool di questo tipo verranno integrati nella piattaforma di vendite online, sia lato venditori che lato clienti: per questi ultimi, in particolare, verrà realizzata un'IA che aiuterà a trovare prodotti su Amazon tramite un chatbot dedicato.