L'IA arriva anche su Gboard: la tastiera di Google scrive e corregge i messaggi per voi

Mentre Google spinge gli utenti iOS verso Android con una nuova campagna social, il colosso di Mountain View è al lavoro sull'implementazione nel suo sistema operativo di app e tool legati all'IA, che potrebbero davvero fare la differenza rispetto ai prodotti Apple. Oggi, anche Gboard si aggiorna con delle funzioni AI-based: ecco quali.

Come spiega il portale americano 9to5Google, Gboard si è aggiornato alla versione 13.3, che porta con sé tante novità per la tastiera di Google, tre delle quali sono legate all'intelligenza artificiale. Per il momento, il update a Gboard 13.3 è ancora in fase beta, ma le nuove funzionalità sembrano abbastanza rifinite da far pensare che il loro lancio per il pubblico potrebbe avvenire a breve.

La prima feature AI-based è la correzione delle frasi mediante IA: l'Intelligenza Artificiale, infatti, potrà "correggere errori di battitura, di spelling, di grammatica e di uso della punteggiatura" per gli utenti in lingua inglese "con un solo tocco". In effetti, la funzione "Proofread" (che diventerà "Correggi" in italiano) sarà accessibile direttamente dalla tastiera, perciò potrete usarla facilmente per rivedere mail, note e persino singoli messaggi.

La seconda funzione legata all'IA, invece, è il generatore di sticker di Emogen, che permetterà di "creare degli sticker nello stile delle emoji tramite l'IA generativa". L'interfaccia di Emogen sarà del tutto simile a quella della ricerca emoji su Gboard, ma al posto che cercare tra le emoji ciò che avete descritto la funzione genererà da zero un nuovo sticker che poi potrete inviare ad amici e parenti.

Infine, sembra che sia in fase di implementazione anche una funzione che permette all'IA di aiutare l'utente a scrivere messaggi e altri tipi di testo. La feature, chiamata "aiutami a scrivere", dovrebbe essere basata sullo stesso meccanismo dell'implementazione dell'IA su Google Docs e Gmail, permettendo addirittura agli utenti di "selezionare lo stile o il tono che preferiscono e scrivere o riscrivere i testi utilizzandolo come riferimento".