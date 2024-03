L'IA arriva su Whatsapp: avviati i test, vi aiuterà a scrivere i messaggi

La prossima rivoluzione per l'app di Whatsapp scatterà l'11 aprile, quando la popolare app di messaggistica di Meta adotterà i primi cambiamenti per adeguarsi al Digital Markets Acts e al Digital Services Act dell'UE. In futuro, però, dovrebbe arrivare una seconda, importantissima novità per Whatsapp, che questa volta ruoterà attorno all'IA.

Con un post su X, il portale WABetaInfo ha infatti svelato che Whatsapp integrerà presto l'IA di Meta direttamente nella sua barra di ricerca. La funzione, secondo WABetaInfo, "sarà disponibile con un futuro aggiornamento" del servizio di messaggistica di Menlo Park, ma può già essere testata da tutti coloro che si sono iscritti al programma beta di Whatsapp su Android: per poter interagire con l'IA di Meta, infatti, vi basterà scaricare la beta 2.24.7.14 di Whatsapp sul vostro smartphone.

In passato, in effetti, si era in effetti già parlato di una possibile integrazione di un Chatbot IA su Whatsapp, che ora sembra ad un passo dal diventare realtà. L'IA potrebbe essere utilizzata come supporto per gli utenti, aiutandoli a trovare specifiche conversazioni o messaggi all’interno dell’app, oppure per suggerire risposte automatiche o per aiutare gli utenti a programmare messaggi da inviare in un momento successivo. L'idea alla base dell'implementazione dell'IA sull'app sarebbe dunque quella di permettere agli utenti di risparmiare tempo e, al contempo, di fornire loro un'esperienza più user-friendly.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’integrazione dell’IA di Meta su WhatsApp è ancora in fase di sviluppo. Non è ancora chiaro quando questa funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti, ma potrebbe volerci ancora un po' prima di vederla sui vostri smartphone in versione stabile. Per il momento, inoltre, non sono ancora arrivate da Meta delle comunicazioni ufficiali circa l'arrivo dell'Intelligenza Artificiale su Whatsapp, perciò possiamo ipotizzare che quello dell'ultima versione beta sia solo un test preliminare della feature.

