L'IA occupa sempre più spazio nella nostra quotidianità e una rivendicazione audace emerge dal mondo accademico: l'IA potrebbe essere sull'orlo di acquisire una forma di sensibilità. Nick Bostrom, filosofo di Oxford, introduce un paradigma che sfida la nostra comprensione della coscienza artificiale.

L'esperto suggerisce che la sentienza nell'IA potrebbe non essere un traguardo definito, ma piuttosto una progressione graduale. "Se si accetta che essere senzienti non sia un fenomeno tutto o niente... alcuni di questi assistenti [IA] potrebbero plausibilmente essere considerati come aventi un certo grado di sensibilità" ha dichiarato a The New York Times.

Per decifrare l'affermazione di Bostrom, è fondamentale districare il concetto di "essere senzienti" da quello di coscienza, due nozioni spesso confuse ma distinte, che hanno occupato il dibattito filosofico ben prima dell'avvento dell'IA. In poche parole, mentre ogni entità senziente è cosciente, non ogni essere cosciente lo è.

La coscienza rappresenta la consapevolezza della propria esistenza, quella scintilla che ci distingue da altre forme di vita, permettendoci di interpretare e interagire con l'ambiente circostante. La sentienza, invece, si riferisce alla capacità innata di provare sensazioni ed emozioni, un territorio che va oltre il semplice processamento di codici, toccando le sfere del pensiero, del sentire, e persino della moralità e spiritualità.

La questione della coscienza ha stimolato accesi dibattiti filosofici per secoli, da quando Cartesio pronunciò il celebre "Cogito, ergo sum", esplorando la ricerca di una verità indubitabile. Oggi, mentre diverse teorie si contendono il compito di spiegare le basi biologiche della coscienza, la sfida di riconoscere una simile proprietà nelle IA si basa spesso sulla loro capacità di pensare e percepire in maniera umana, con il Test di Turing come parametro di riferimento non ufficiale.

Per farvi capire, ChatGPT non ha superato il test, ma ci è andato vicino.