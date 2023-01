L'IA avvocato DoNotPay è stato licenziato: per i pubblici ministeri violava la legge

Ricordate la notizia relativa all’intelligenza artificiale avvocato per un imputato negli USA? Ebbene, gli ultimi aggiornamenti non sono esaltanti perchè il CEO di DoNotPay ha annunciato che il chatbot dell'IA è stato "licenziato”.

L’esperimento infatti è stato messo in pausa a causa delle proteste delle associazioni di categoria. L’annuncio è arrivato attraverso Twitter dove Bowder ha spiegato che “dopo aver ricevuto minacce dai pubblici ministeri, sembra probabile che mi metteranno in prigione per 6 mesi se l’esperimento va avanti e porto un avvocato robot in un tribunale fisico”.

Molti pubblici ministeri non hanno accolto favorevolmente l’idea ed hanno avvertito Browder che si sarebbe potuta configurare una possibile violazione della legge. Secondo la legislazione vigente, il CEO potrebbe essere perseguito per praticale legale non autorizzata, un crimine che prevede fino a sei mesi di prigione in alcuni stati. Proprio per questo motivo, alla fine DoNotPay ha deciso di sospendere l’esperimento.

Il piano originale prevedeva l’utilizzo dell’IA di DoNotPay in un’udienza in programma il 22 Febbraio 2023 per eccesso di velocità. Il chatbot, avvalendosi del microfono di uno smartphone, avrebbe dovuto fornire all’imputato le istruzioni su come difendersi tramite un auricolare.

