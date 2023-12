L'IA può brevettare le sue invenzioni? Assolutamente no, secondo i giudici inglesi

Già da qualche anni si discute della facoltà dell'IA di brevettare le proprie invenzioni, ma forse oggi la questione si è chiusa una volta per tutte. Dopo una serie di verdetti negativi negli USA, infatti, anche la Corte Suprema del Regno Unito si è detta contraria al diritto dell'IA di depositare dei brevetti.

A riportare la notizia è Reuters, che afferma che il giudizio della Corte Suprema inglese arriva dopo un processo lungo anni, che ha visto il ricercatore Stephen Thaler tentare in ogni modo di far brevettare le invenzioni della sua IA, chiamata DABUS o "Creativity Machine". La questione è meramente formale: Thaler avrebbe potuto depositare i brevetti del suo macchinario a proprio nome, ma ha invece voluto inserire a tutti i costi DABUS tra i firmatari delle invenzioni.

Quando i brevetti sono stati rigettati, dunque, Thaler si è rivolto al sistema giudiziario inglese. Oggi, la Corte Suprema di Londra ha posto fine alla traversia legale, spiegando che "un inventore deve essere una persona naturale" e aggiungendo che le richieste di Thaler sono infondate e che i suoi brevetti non potranno essere approvati finché l'IA verrà inserita tra i firmatari.

I legali del ricercatore hanno risposto che "il giudizio dimostra che la legge per i brevetti nel Regno Unito non è più adatta al presente, dal momento che non può proteggere le invenzioni generate in autonomia dalle macchine basate sull'Intelligenza Artificiale". In ogni caso, il giudizio dà ragione all'Intellectual Property Office (IPO) del Regno Unito, che dal 2018 (quando la battaglia legale è iniziata) ha sempre ribadito che solo gli esseri umani in carne ed ossa possono depositare dei brevetti.

In realtà, Thaler aveva avuto la peggio già nel primo e nel secondo grado di giudizio. In appello, in particolare, la giudice Elisabeth Laing aveva risposto all'inventore che "solo una persona può avere dei diritti. Una macchina non può". Thaler, che ha la cittadinanza americana, ha anche tentato di depositare i medesimi brevetti - insieme ai copyright di alcune opere d'arte generate dall'IA - presso lo United States Patents and Trademark Office (USPTO), fallendo in tutti i casi.