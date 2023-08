IA, il CEO di Intel è un fan di NVIDIA: 'hanno fatto un ottimo lavoro!'

Non è un mistero che anche Intel stia lavorando con l'IA generativa e che l'interesse del team blu per questo segmento sia centrale nei piani per il futuro. A dimostrarlo è anche il pieno supporto al Machine Learning da parte delle sue GPU da gaming della serie Intel ARC con XeSS.

Anche il CEO di Intel, Pat Gelsinger, si è espresso sull'argomento, raccontando come il peggio sia passato per la sua azienda e che i lavori per il futuro procedano a spron battuto. In particolare, Gelsinger ha fatto riferimento a Meteor Lake e all'integrazione dell'IA nei prodotti consumer, spiegando che "il nome è Meteor Lake, e ci sono una serie di nuove funzionalità di IA integrate nel prodotto che consentiranno di fare un sacco di cose interessanti col PC, tra cui anche traduzioni e trascrizioni in tempo reale, effettistica sui video e tante altre cose di questo tipo".

Tuttavia, non sono mancati anche i complimenti all'agguerrito leader del mercato: "Beh, mi limiterò a dire che NVIDIA ha fatto un ottimo lavoro in questo segmento. E hanno letteralmente aperto la strada. Mi piace pensare che hanno lavorato duramente per questo e hanno avuto una certa dose di fortuna nel trovarsi nel posto giusto al momento giusto per queste svolte algoritmiche".

"Lo spazio IA" prosegue il CEO di Intel, "è ancora giovane. Penso ci siano ancora un sacco di opportunità per noi guardando in avanti. Ci stiamo affacciando giusto adesso, conquistando utenti e ricevendo il giusto entusiasmo, perché è il mercato a chiedere delle alternative".