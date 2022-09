L'IA colpisce ancora: da 100.000 equazioni a solo 4 in questo modello

L'umanità tenta di spiegare tutto ciò che ci circonda da quando è stata in grado di concepire la natura e tutte le sue dinamiche. Penna alla mano e un foglio davanti, ha iniziato a scrivere modi per comprendere la realtà, arrivando alla matematica. Ci sono voluto secoli per descrivere varie situazioni, con esperimenti e teorie.

Il modello della superconduttività si basa su 100.000 equazioni. Gli elettroni si muovono in una griglia in modo folle, quasi impossibile da prevedere e immaginare. Eppure, grazie ad alcuni scienziati, la situazione è diventata molto più gestibile. Grazie a un gruppo di studio italiano dell'Università di Bologna, è stato possibile ridurre queste equazioni sfruttando un'intelligenza artificiale.

La superconduttività viene descritta dall'IA con soltanto quattro equazioni. "Quando abbiamo visto il risultato abbiamo detto 'Wow, è più di quanto ci aspettassimo'. Eravamo stati in grado di catturare la fisica rilevante" ha affermato il dottor Domenico di Sante, fisico e autore dello studio dell'università di Bologna. "Essenzialmente è una macchina che ha il potere di scoprire pattern nascosti. Iniziamo con questo grosso oggetto di tutte queste equazioni differenziali accoppiate insieme. Poi usiamo il machine learning per renderlo qualcosa di così piccolo che potresti tenerlo tra le dita."

I ricercatori hanno così dimostrato che il loro algoritmo di dati potrebbe essere abbastanza efficiente da imparare e ricapitolare la dinamica del modello di Hubbard sfruttando soltanto poche equazioni e senza perdere in precisione. Ora il dottor Di Sante e il resto del team pensano di sfruttare questo metodo su altri problemi di materia condensata.

Sempre a proposito di IA, un'intelligenza artificiale ha riscritto la fisica. Invece è stato poi osservato per la prima volta un turbine di elettroni.