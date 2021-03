L'IA combatterà l'evasione fiscale in Italia: ecco l'algoritmo che scoverà i 'furbetti'

Dopo l’arrivo dell’algoritmo che individua chi ha la priorità per il vaccino anti-Covid, l’ultima grande novità in ambito intelligenza artificiale riguarda un sistema AI che si occuperà della caccia agli evasori fiscali in Italia, in particolare nella regione Lazio dove il divario tra imposte dovute e versate è il secondo per ampiezza nel Belpaese.

Come riportato dal Corriere, nelle ultime ore è giunto il lasciapassare da parte dell’Unione europea per attuare il progetto dell’Agenzia delle Entrate per scovare gli evasori fiscali nel Lazio dove, secondo le stime pubblicate in una nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef), il mancato versamento dell’Irpef ammonterebbe a quasi 4,6 miliardi di Euro.

Tra le attività nel mirino ci sono per esempio lavoro irregolare, attività illegali, frodi Iva e fitti in nero, i quali verranno analizzati da un algoritmo basato sul machine learning che, tramite anche alert visivi, segnalerà agli addetti al monitoraggio i casi di interesse in maniera estremamente rapida, accurata ed efficace.

Non sono mancate però dichiarazioni importanti e critiche da parte di esperti come Gian Luca Comandini: “In questo caso lo strumento viene utilizzato per intervenire sulla quantità e non sulla qualità. Aumenteranno gli accertamenti a chi fa acquisti al di sopra dei propri redditi. Tuttavia, questo uso si poteva fare già 15 anni fa. Con la blockchain invece potremmo andare molto più a fondo, fino a prevedere in quali zone le possibilità di evadere sono più alte: si assesterebbe un duro colpo alla criminalità e ai sistemi di elusione più complessi”. Insomma, sarà solo il tempo a farci capire quanto sarà efficace questo strumento nella regione Lazio.

A proposito di intelligenza artificiale, a gennaio è stato sviluppato un altro sistema capace di distinguere tra realtà e teorie del complotto.