L'IA continua a invadere YouTube: avviati test per i riassunti automatici

In seguito alla questione dell'aumento del prezzo di YouTube Premium negli USA, è giunto il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine alle novità relative alla popolare piattaforma di Google. Infatti, nel contesto di quest'ultima sono stati avviati dei test per i riassunti automatici tramite IA.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e Android Police, nonché come indicato direttamente sul portale ufficiale di supporto di Google in un aggiornamento legato alla giornata del 31 luglio 2023, questa possibilità è stata attivata per un ristretto numero di video, andando ad aggiungersi alle descrizioni già esistenti di questi contenuti.

In parole povere, l'obiettivo di BigG è quello di utilizzare l'IA per generare in automatico dei riepiloghi dei video in grado di far capire subito agli utenti qual è l'effettivo contenuto di quanto stanno valutando di guardare. Per il momento si fa riferimento a test solamente in lingua inglese e tra l'altro legati esclusivamente a un numero limitato di persone, ma sicuramente la comparsa nelle pagine di YouTube, anche nell'ambito delle ricerche, di testo generato dall'intelligenza artificiale non passa inosservata.

Come verrà integrata in futuro l'IA su YouTube? Staremo a vedere, ma nel frattempo abbiamo già i primi esempi. Infatti, al netto di quanto esplicitato in questa sede, ricordiamo che in precedenza si è fatto riferimento alla possibilità di doppiare un video su YouTube con IA, grazie direttamente a un tool di Google.