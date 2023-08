Le IA hanno una coscienza? Ora possiamo scoprirlo ma la risposta non ti piacerà

Direttamente dall'Universita' di Oxford arriva una ricerca disponibile attualmente su arXiv condotta da Patrick Butlin e Robert Long insieme a neuroscienziati e filosofi di tutto il mondo. La domanda è semplice: le IA hanno una loro coscienza? La risposta non è così scontata...

Dopo aver visto come individuare i tumori in sala operatoria, questa volta la "questione IA" diviene decisamente più profonda e filosofica. Come si può stabilire se un'intelligenza artificiale possiede o meno un qualsiasi tipo di coscienza?

La risposta prova a darla un team di ricercatori attraverso la creazione di una checklist. Ve lo diciamo sin da subito: al giorno d’oggi nessuna intelligenza artificiale disponibile (compresa ChatGPT) ha superato il test.

Per farlo, considerando la complessità insita nella stessa definizione di "coscienza" che per secoli ha creato dibattiti in tutto il mondo, i ricercatori si sono basati principalmente sulle attuali teorie che tentano di definire in qualche modo il concetto di coscienza, generalizzando i risultati ad entità non biologiche al fine di poter "discernere" la presenza o meno della coscienza stessa in un’IA.

Seppur i risultati siano ancora ben lontani dall’avere un test totalmente efficace, come affermano gli stessi autori il principale obiettivo della ricerca è quello di gettare le basi per la discussione sul futuro rapporto tra l'uomo e le varie macchine/dispositivi.

Appare infatti evidente, come dimostra anche la creazione di un antibiotico in 2 ore, che l’IA stia divenendo sempre più parte delle nostre vite quotidiane. Sviluppando un test universale, sarà dunque più semplice tenere sotto controllo ed individuare delle nuove entità coscienti. Parafrasando: i film di fantascienza stanno diventando realtà.